Jean Pasternak rejoint Getlink pour contribuer au développement du groupe

Getlink a annoncé le 14 mars l’arrivée de Jean Pasternak au poste de directeur du Développement groupe. « Avant de rejoindre Getlink, Jean Pasternak accompagnait depuis 2017 le développement de start-ups spécialisées dans l’économie circulaire en Asie et en Europe« , indique le gestionnaire du Tunnel sous la Manche.

Cet ingénieur diplômé de Mines ParisTech et de l’INSEAD, qui a commencé sa carrière dans le financement de projets d’infrastructures et les partenariats public-privé dans les économies émergentes, accompagnait depuis 2017 le développement de start-ups spécialisées dans l’économie circulaire en Asie et en Europe. Rattaché à Yann Leriche, le directeur général de Getlink, il intègre aussi le comité exécutif du groupe et aura pour mission « de développer les opportunités de croissance du groupe ».