Le tramway tisse sa toile à Bordeaux

Avec le prolongement de la ligne D jusqu’à Eysines, effective depuis le 29 février, s’achève la troisième phase de réalisation du réseau de tramway sur la métropole bordelaise. Ce tronçon de la ligne D est un prolongement de la portion existante Quinconces-Mairie du Bouscat et de la ligne C depuis la station Carles-Vernet.

Cette extension permet de relier le sud au nord-ouest de l’agglomération, via le centre ville de Bordeaux et la gare St-Jean. Elle est en correspondance avec les trois autres lignes, A, B, C.

...