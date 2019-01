La métropole de Lille intègre le TER dans son réseau urbain

C’est une première en France selon la Métropole Européenne de Lille (MEL): depuis le 28 janvier, on peut prendre avec le même ticket non seulement les transports urbains (tramway, métro ou bus) mais aussi l’une des sept lignes de TER irrigant le territoire de la métropole. Cette intégration tarifaire est accessible à tout détenteur d’une carte Pass Pass anonyme ou personnelle et lui permet de voyager « entre toutes les gares TER de la métropole pour le prix d’un ticket unitaire valable sur tout le réseau », explique la MEL.

Le réseau, exploité par Keolis, s’articule autour de deux lignes de métro, deux de tramway et 91 lignes de bus. Il va être renforcé, le nombre de lignes Liane, dites structurantes, devant passer à terme de 6 à 12, tandis que certaines lignes complémentaires ou de proximité vont aussi évoluer (en termes de fréquence ou de parcours). Côté métro, la ligne 1 circulera une heure de plus le samedi soir (1h30 au lieu de 0h30) et la fréquence en soirée passera à quatre minutes au lieu de six. Un système de transport sur réservation est aussi prévu, tandis que le covoiturage est encouragé via l’appli « ilévia covoiturage ».

Symbole de ces changements, le réseau de transport public lillois s’appelle désormais ilévia.