SNCF RESEAU – AVIS DE PUBLICATION – PROJET DE FERMETURE D’UNE SECTION DE LIGNE DU RESEAU FERRE NATIONAL
07 Mar 2024
Nom de l'organisme: SNCF RESEAU
Type d'avis: SERVICES
Objet du marché: SNCF RÉSEAU envisage la fermeture de la ligne ferroviaire 904000 dite « de Peyrieu à Virieu le Grand » du PK 97+835 à 119+670 qui ne reçoit plus aucun trafic.
Date de mise en ligne: 07/03/2024
Date limite de reponse: 07/06/2024
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