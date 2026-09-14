Un plan pour supprimer les obstacles sur le réseau cyclable francilien
« Nous allons initier un plan anti-coupures pour les pistes cyclables du réseau Vélo en Île-de-France », a annoncé Grégoire de Lasteyrie, vice-président de l’Île-de-France, chargé des transports et des mobilités durables, lors des Rencontres régionales du vélo qui se sont déroulées le 11 septembre au Conseil régional.
22 coupures prioritaires ont été identifiées sur le réseau des pistes d’Île-de-France. Des routes à fort trafic, des autoroutes, mais aussi des voies ferrées et des cours d’eau. Parmi ces coupures, la Région cite le franchissement de la Marne entre Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand ainsi que plusieurs points de passage autour de Pon
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Publié le 10/07/2026 - Marie-Hélène Poingt
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