Daimler Buses monte en cadence sur l’électrique dans la Meuse
Daimler Buses accélère sur le bus électrique. La mise en service cet été du site étendu de Ligny-en-Barrois dans la Meuse, avec un nouveau bâtiment finition-peinture de 16 260 mètres carrés, portera la capacité à 3 000 bus électriques par an en 2030. Cette montée en puissance créera 600 emplois pour un effectif porté à 1 800 salariés, faisant du site le premier employeur privé du département. L’extension a mobilisé un investiss
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Publié le 11/03/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 13/10/2025 - Marie-Hélène Poingt