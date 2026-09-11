Nouvelles inquiétudes autour de Valdunes

En juillet 2026, Europlasma annonçait la signature par sa filiale Valdunes Industries d’un contrat pluriannuel de fabrication de roues monobloc destinées au fret ferroviaire lourd, lié à des activités d’exploitation minière. Ce nouveau client, « acteur de référence en Afrique australe« , lui assurait une implantation dans la région. A InnoTrans, fin septembre, Valdunes doit présenter sa « roue verte ». L’un de ses deux sites, celui de Leffrinckoucke va en effet produire une nouvelle roue, grâce à une énergie issue de la valorisation de déchets produite sur place, dans une unité de fabrication de combustible solide de récupération.

Si l’on en croit ses annonces commerciales, le groupe industriel bordelais, spécialisé dans les activités de dépollution et de décarbonation, qui a repris Valdunes en redressement judiciaire en 2024