Quand SNCF Immobilier propose des bâtiments temporaires réutilisables
Faire durer le provisoire. C’est ce qui a motivé SNCF Immobilier en faisant appel à l’entreprise Toits temporaires urbain pour installer, à Ivry-sur-Seine (Val de Marne), un bâtiment provisoire destiné aux agents de la maintenance des voies Il doit remplacer pendant sept ans leur bâtiment historique dont la réhabilitation prendra du temps notamment parce qu’il est situé au milieu d’un faisceau de voies.
La livraison des éléments qui constituent ce nouveau bâtiment s’est déroulée les 1er et 8 septembre, par convois exceptionnels de neuf camions, suivis d’un grutage spectaculaire sur place.
L’originalité du bâtiment en construction est d’être constitué de 18 modules (6 m x 3 m chacun), préfabri
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Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau