Alstom empoche de nouveaux contrats pour le métro de Ryad 

Alstom a signé le 25 août un accord avec le Comité royal de la ville de Riyad (Royal Commission for Riyadh City) pour la fourniture de rames de métro supplémentaires pour les lignes 3 et 6 de la ville. Le contrat prévoit également la construction d’un atelier d’assemblage de matériel roulant sur place pour la future ligne 7 en projet.

Le montant du contrat est évalué à environ 500 millions d’euros. L’accord a été signé à l’occasion de la visite à Paris, fin août, de Mohammed ben Salmane, prince héritier de l’Arabie saoudite.

Pour Ryad, ces investissements s’inscrivent dans le plan Vision 2030 lancé par le prince Mohammed ben Salmane en 2016. Ce plan stratégique de développement vise notamment à diversifier l’économie du pays afin qu’elle dépende moins du secteur pétrolier.