Fin de l'aventure pour Bluebus
Le groupe Bolloré a annoncé hier à ses équipes vouloir arrêter définitivement la production de bus électriques. Un plan de sauvegarde de l’emploi devrait s’ouvrir concernant la suppression de 74 postes chez la société Bluebus.
Pour le groupe Bolloré, Bluebus n’a « pas la taille suffisante » pour faire face à « un marché français moins dynamique qu’attendu, marqué par une concurrence intense et une forte pression sur les prix ».
Bluebus avait été créé en 2011 à Ergué-Gabé
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