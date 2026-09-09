L'association France urbaine revient à la charge sur le versement mobilité
Alors que le gouvernement prépare le budget 2027, les métropoles, villes et grandes intercommunalités veulent se faire entendre. Selon France urbaine, l’association qui les représente, « investir dans les mobilités est une priorité indispensable face au dérèglement climatique ». « Nous n’avons pas découvert les épisodes climatiques extrêmes cet été : ils étaient identifiés. Nous ne sommes pas dépourvus et avons des solutions« , a commenté Nathalie Appéré, la présidente de Rennes Métropole, lors d’une conférence de presse organisée le 8 septembre, La première vice-présidente de France urbaine estime « qu’un mur d’investissement » se
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