Grande vitesse, liaisons transfrontalières, réseaux régionaux, mobilité militaire, décarbonation. Les priorités européennes en matière ferroviaire ont déjà été définies et même adoptées par la Commission. Le futur budget de l’UE pour la période 2028-2034 doit maintenant traduire les ambitions affichées en financement de projets.

Une conférence organisée mercredi par la CER, la communauté européenne du rail, qui regroupe compagnies, industries et entreprises de service, a réuni des dizaines de décideurs et d’élus européens, mobilisés pour « mettre les projets ferroviaires sur les rails ».

Car le concours de beauté a commencé entre les pays pour sécuriser des financements promis ou boucler les investi