Pierre Hausswalt chargé de transformer SNCF Voyageurs
Les nominations se succèdent depuis que Christophe Fanichet, ancien PDG de SNCF Voyageurs, a été remercié par Jean Castex, avec l’idée de revoir la stratégie de la compagnie ferroviaire. Pierre Hausswalt va ainsi prendre le poste, le 15 septembre, de directeur de la transformation de SNCF Voyageurs. Cet énarque de 42 ans, également diplômé de Sciences Po Paris,
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Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau