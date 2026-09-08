Le cocamionnage fait ses premiers kilomètres
Des milliers de cabines de poids lourds roulent avec un siège passager vide. Marion Choppin et Diana Bajora les commercialisent depuis janvier 2025 sur Truckly, la plateforme de cocamionnage qu’elles ont créée.
Les deux entrepreneures à impact se sont mises en tête d’offrir une mobilité accessible aux ter
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