Akiem : François de Larambergue prend la direction de la maintenance et des services

François de Larambergue est nommé directeur général de l’activité Maintenance & Services d’Akiem. Rattaché à Fabien Rochefort, PDG du groupe, il en intègre le comité de direction. François de Larambergue va poursuivre le développement d’activités qui représentent 80 millions d’euros du chiffre d’affaires d’Akiem et une part significative de la maintenance de ses 760 locomotives. Certifiée Entité en Charge de La Maintenance (ECM) et pilier du modèle industriel d’Akiem, la division et ses équipes assurent la maintenance préventive et corrective et les révisions de locomotives, avec l’objectif de maintenir les flottes en exploitation et de limiter les temps d’immobilisation. Directeur des opérations leasing d’Akiem depuis 2025, François de Larambergue compte près de vingt ans d’expérience dans la maintenance et la gestion d’opérations industrielles. Spécialiste du transport, il a occupé des positions de management opérationnel et stratégique dans des environnements industriels complexes, en France et en Allemagne. Il succède à Volker Wallrodt, qui quitte ses fonctions « pour des raisons personnelles« . Akiem est détenu par le québecois La Caisse (anciennement CDPQ), groupe d’investissement engagé dans le développement d’infrastructures à faible émission de carbone.