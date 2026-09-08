Les lignes J et L « réparées » mais toujours en chantier

Les usagers des lignes J et L du réseau francilien ne sont pas au bout de leurs peines. Les perturbations exceptionnelles liées à un problème sur les roues des trains, abimées par un défaut sur la voie, sont en passe d’être réglées, assure SNCF Transilien. Mais les travaux assurés par SNCF Réseau vont à leur tour entrainer des interruptions de trafic et la mise en place de bus de remplacement. Les arrêts de service, qui vont intervenir jusqu’à la mi-octobre, sont principalement programmés après 22 heures.

Enfin, à la maintenance de milliers d’essieux et aux chantiers de rénovation s’ajoute celui de la vétusté d’une partie du matériel roulant de la ligne J. Elle compte encore plus d’une dizaine de VB2N. La première livraison de ces voitures à deux niveaux remonte à fin 1974 et leurs premières circulations à mars 1975. Les épisodes de canicule n’ont pas épargné un parc âgé, donc beaucoup moins résistant à la chaleur, compliquant encore la circulation.

Une aiguille défectueuse, compliquée à identifier

Les difficultés inédites sur les deux lignes remontent au printemps. Des traces de choc ont été découvertes sur les roues des rames de la ligne J, ent