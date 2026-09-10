Les sportifs mobilisés pour revoir leurs modes de transport

Le sport en France rassemble 35 millions de pratiquants et plus de 20 millions de spectateurs, qui se déplacent chaque semaine pour s’entraîner, participer à une compétition, assister à un match, encourager un athlète ou soutenir un club. Ces trajets sont encore très majoritairement réalisés en voiture individuelle. Résultat : les déplacements représentent jusqu’à 80% de l’empreinte carbone du sport. C’est aussi le pourcentage des personnes utilisant la voiture pour se rendre à un entraînement ou la part du bilan énergétique d’un évènement sportif international dû au transport.

Pour améliorer ce score et agir sur la mobilité des spectateurs et des pratiquants, un programme fondé sur les certificats d’Économies d’Énergie (CEE) a été créé: Mob’Sport. Lauréat de l’appel à programme 2023 lancé par le ministère de la Transition Ecologique et financé dans le cadre du dispositif des CEE, il a officiellement été lancé en mai 2024, doté de 16,4 millions d’euros.

Mob’Sport est ainsi devenu le premier programme de Certificats d’Economies d’Energie dédié à la mobilité dura