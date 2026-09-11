L’itinéraire principal de l’autoroute ferroviaire Cherbourg - Mouguerre ouvrira en 2027
L’aménagement de l’Autoroute ferroviaire Cherbourg – Mouguerre (AFCM), près de Bayonne, s’est poursuivi cet été. L’objectif est d’ouvrir l’itinéraire électrifié principal via Angoulême en 2027. Pour cela, il faut notamment conforter et mettre au gabarit quatre tunnels situés entre Poitiers et Bordeaux (Le Livernan, Angoulême, Les Plans et Les Bâchées). En attendant, les trains circulent déjà sur l’AFCM depuis mai 2025 en empruntant deux itinéraires alternatifs.
Dans le tunnel d’Angoulême, les travaux connexes en amont et e
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Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau