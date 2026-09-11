Je me connecte

E-mail*
Mot de passe*

> Mot de passe oublié?

Je m'inscris

*Champs obligatoires

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
1. Mon Compte
2. Mes activités
3. Mes Newsletters

Vous devez lire et accepter nos conditions générales de vente et d’utilisation *

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous

* Mentions obligatoires

Je souhaite recevoir la newsletter :

J'accepte de recevoir la newsletter de Ville, Rail & Transports par email.

J'accepte également l'utilisation de pixels de suivi dans ces emails à des fins de mesure d'ouverture et d'amélioration des campagnes.

Le refus du suivi n'empêche pas de recevoir nos emails. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment via la page « Suivi email » ou le lien présent dans chacun de nos emails. Plus d'informations dans notre politique de confidentialité.

Je m'enregistre

Mot de passe oublié ?

E-mail*
Réinitialiser
Annuler
Pas encore inscrit ?
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI FORMATION ANNUAIRE DU TRANSPORT
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search

L’itinéraire principal de l’autoroute ferroviaire Cherbourg ...

  • Twitter
connexion Connexion
premium Abonnements
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
vrt
Ville, Rail & Transports
Territoires & mobilités
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI FORMATION ANNUAIRE DU TRANSPORT
Ville, Rail & Transports
X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Ferroviaire >
  • Twitter

lock L’itinéraire principal de l’autoroute ferroviaire Cherbourg - Mouguerre ouvrira en 2027

Publié le 11/09/2026 à 11h30
Les travaux dans le tunnel d'Angoulême se sont terminés fin juillet © Guillaume Villegier SNCF Réseau

L’aménagement de l’Autoroute ferroviaire Cherbourg – Mouguerre (AFCM), près de Bayonne, s’est poursuivi cet été. L’objectif est d’ouvrir l’itinéraire électrifié principal via Angoulême en 2027. Pour cela, il faut notamment conforter et mettre au gabarit quatre tunnels situés entre Poitiers et Bordeaux (Le Livernan, Angoulême, Les Plans et Les Bâchées). En attendant, les trains circulent déjà sur l’AFCM depuis mai 2025 en empruntant deux itinéraires alternatifs.
Dans le tunnel d’Angoulême, les travaux connexes en amont et e

lock Article payant ou reservé aux abonnés.

L'article complet ( 271 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

Je me connecte

*Formule numérique sans engagement à partir de 15,25€ par mois.

Par Yann Goubin
LES DOSSIERS DE LA RÉDACTION
thumbnail
Dossiers
lock Au Mobco, le ministre Tabarot rappelle le chemin à parcourir

Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau

thumbnail
Dossiers
lock Ces financiers qui investissent dans le rail

Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau

thumbnail
Dossiers
lock Mobilité militaire : un nouveau train de mesures très attendu

Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau

thumbnail
Dossiers
lock Les liaisons transfrontalières, maillons faibles de l’Europe du train

Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau

X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Ferroviaire >
EN CONTINU
11h33 Nouvelles inquiétudes autour de Valdunes
11h30 L’itinéraire principal de l’autoroute ferroviaire Cherbourg – Mouguerre ouvrira en 2027
6h03 Quand SNCF Immobilier propose des bâtiments temporaires réutilisables
10/09 Pourquoi Stellantis vend lui aussi son activité dans l’autopartage
Toute l’actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
17 septembre 2026
Métros automatiques. À la conquête des marchés émergents
15/10 14e Grands Prix de la Région Capitale chevron
09/12 35e Palmarès des mobilités chevron
Voir l’agenda complet
CARRIÈRE
chevron
chevron
chevron
chevron
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
La lettre de VRT

Abonnez vous à la Lettre de VRT qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
Lettre de VRT

Retrouvez ici les articles de La lettre de VRT de Ville, Rail & Transports qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

+ d'infos
NOS PARTENAIRES