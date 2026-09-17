Les Adessia d'Alstom débarquent au Royaume-Uni
Alstom et TransPennine Express viennent de signer des contrats d’une valeur de 1,2 milliard d’euros pour les premiers trains à batterie du réseau grandes lignes britannique.
Conçu et construit localement, le nouveau matériel est destiné à l’un des principaux corridors du nord de l’Angleterre et contribuera à la modernisation de la ligne Transpennine Route Upgrade (TRU).
La flotte, d’une valeur d’environ 930 millions d’euros, porte sur 29 rames électriques à batterie (BEMU) de cinq voitures. Elle sera fabriquée sur la plateforme Adessia Stream d’Alstom au Royaume-Uni et devrait être livrée à partir de 2032. Les contrats de ma
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Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau