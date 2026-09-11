Keolis lance une campagne de prévention routière ciblant les bus et les trams
503 piétons ont été tués l’an dernier parmi les 3 263 morts sur les routes en France. C’est 47 de plus qu’en 2024, selon Valérie Pécresse, la présidente de région, qui présentait le 9 septembre, avec Keolis et la Sécurité routière, une nouvelle campagne de prévention. «Nous ne constatons pas de hausse en lien avec les transports publics que nous exploitons», précise toutefois Frédéric Van Heems, le président du directoire de Keolis.
Sous le slogan « Et comme ça, on a toute votre attention ? », la nouvelle campagne présente des bus et des tramways couleur rose fluo qui ne passent pas inaperçus. Sur les images, certains portent un énorme gyrophare, d’autres des excroissances. Keolis cherche ainsi à marquer le
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