La Commission européenne a adopté le 9 septembre une proposition de nouveau règlement visant à moderniser et à simplifier le cadre des marchés publics de l’UE. Elle est portée par Stéphane Séjourné, vice-président exécutif chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle à la Commission.

Ce texte législatif, qui vise à lutter contre la concurrence déloyale et à instaurer des conditions de concurrence équitables pour l’industrie européenne, dont le ferroviaire, est considéré comme « majeur » par l’Unife. L’association, qui représente les industriels du rail et regroupe 120 membres, grands groupes et PME, se battait pour une telle réforme depuis des années. « Il s’agit d’un texte législatif majeur pour lutter contre la concurrence déloyale et instaurer des conditions de concurrence équitables pour le secteur européen de l’équipement ferroviaire, tout en rationalisant et en simplifiant les règles relatives aux marchés publics, jusqu’alors complexes », déclare l’Unife.

L’association estime que la préférence européenne telle qu’elle est définie dans le règlement a le potentiel de garantir que les contribuables de l’UE, les États membres, les entreprises ainsi que les opérateurs économiques concernés bénéficient des investissements de l’UE dans les projet