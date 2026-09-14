Un déraillement et des questions
Plusieurs enquêtes ont été lancées suite au déraillement le 11 septembre vers 19h30 d’un TER à hauteur de Cléon en Seine-Maritime, alors qu’il reliait Rouen à Caen. « Le choc a été extrêmement violent« , a commenté Hervé Morin, le président de la Normandie, lors d’une conférence de presse. Sur les 180 voyageurs à bord, 44 personnes ont été blessées, dont une jeune femme de 18 ans d’abord signalée en urgence absolue, finalement en urgence relative. Elle a été hospitalisée au CHU de Rouen.
La circulation a été interrompue dans les deux sens entre Rouen et Elbeuf. D’après les premières constations, un coupon de rail pourrait av
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Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau