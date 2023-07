SYTRAL Mobilités – AVIS RECTIFICATIF – AVIS DE CONCESSION

Nom de l'organisme: SYTRAL Mobilités (Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise)

Adresse(s) internet :

Adresse principale : http://www.sytral.fr

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-publics.info

Texte à rectifier dans l’avis original

publié dans Ville, Rail et transports » (VRT), en version papier et numérique (n°671 du mois de mai 2023)

Numéro de section : IV.2.2 Date limite de remise des candidatures et des offres

Au lieu de : Date : 03/07/2023 Heure locale : 12:00

Lire : Date : 25/08/2023 Heure locale : 12:00