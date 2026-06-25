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lock Six mois de retard pour la 15 Sud, la première phase de la 18 prête en décembre 2026

Publié le 25/06/2026 à 19h51
Section de viaduc de la ligne 18. ©Grand Paris Express

La Société des grands projets a livré à son conseil de surveillance, réuni le 25 juin, une bonne nouvelle. L’ouverture du premier tronçon de la ligne 18  interviendra bien fin 2026. Elle ne sera pas prête pour la prochaine rentrée universitaire comme prévu initialement, mais le président du directoire de la SGP, Jean-François Monteil estime avoir tenu les objectifs qui lui étaient fixés pour ce chantier de la première ligne entièrement nouvelle depuis 30 ans.

La deuxième information rendue publique par la SGP est moins satisfaisante. La date d’avril 27 pour la mise en service de la ligne 15 Sud ne sera pas tenue. Elle sera reportée à l’automne 2027. « Nous sommes conscients de la déception que cela suscite », a assumé Jean-François Monteil en exposant les raisons de ce recalage de planning et de deux années difficiles.

La société a dû réorganiser l’architecture contractuelle du projet, transférer des missions à de nouveaux partenaires, organiser de nouveaux contrats, assurer la montée en puissance d’autres titulaires.

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Publié le 09/07/2021

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