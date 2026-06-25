Après le vote par les sénateurs de la loi-cadre sur les transports et de l’article controversé sur la vente de tous les opérateurs par SNCF Connect, une mission sénatoriale revient sur la question de la billettique. La commission du Développement durable du Sénat a commandé en décembre 2025 à un groupe de sénateurs experts, un rapport sur la question. Franck Dhersin, futur président du Gart, Jacques Fernique, Olivier Jacquin et Pierre-Jean Rochette y réaffirment leur philosophie pour simplifier la vie des voyageurs : « tout le monde doit pouvoir vendre tout le monde ».

Une indispensable simplification

Mosaïque de systèmes, balkanisation, complexité. Prendre les transports publics s’apparente parfois à « un parcours du combattant » pour l’usager, peut-on lire dans le rapport, adopté par la commission le 24 juin 2026, à une quasi-unanimité. Pour de longs trajets, il doit télécharger une ou plusieurs applications, combiner lui-même différents titres s’il sort du périmètre de son autorité organisatrice de la mobilité (AOM) et courir le risque de se retrouver sur le quai en cas de retard ou de correspondance manquée. « Une simplification ambitieuse est indispensable » estime le rapport qui fait état de 17 recommandations. Elles reprennent une majorité des amendements apportés par les sén