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lock L'Etat confirme le lancement de la LGV Bordeaux-Toulouse avec des fonds publics

Publié le 25/06/2026 à 12h34
Carole Delga posant la 1ere pierre des aménagements ferroviaires GPSO au nord de Toulouse, en avril 2024.

La décision a été rapide. Un mois et demi après avoir réaffirmé l’engagement de l’État en faveur du Grand Projet du Sud Ouest (GPSO), Sébastien Lecornu a précisé les modalités de financement de la LGV Bordeaux-Toulouse qu’il avait alors qualifiée « d’irréversible ». Dans une lettre que nous nous sommes procuré, envoyée le 22 juin à Carole Delga, présidente de l’Occitanie, et d’Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine, le Premier ministre indique sa réalisation passera par un marché de conc

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Par Marie-Hélène Poingt
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