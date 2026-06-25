L'Etat confirme le lancement de la LGV Bordeaux-Toulouse avec des fonds publics
La décision a été rapide. Un mois et demi après avoir réaffirmé l’engagement de l’État en faveur du Grand Projet du Sud Ouest (GPSO), Sébastien Lecornu a précisé les modalités de financement de la LGV Bordeaux-Toulouse qu’il avait alors qualifiée « d’irréversible ». Dans une lettre que nous nous sommes procuré, envoyée le 22 juin à Carole Delga, présidente de l’Occitanie, et d’Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine, le Premier ministre indique sa réalisation passera par un marché de conc
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Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau