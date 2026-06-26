Nicolas Samsoen prend la présidence du conseil de surveillance de la SGP

Nicolas Samsoen devient président du conseil de surveillance de la Société des grands projets (SGP). Il a été élu à l’unanimité par le conseil de surveillance, le 25 juin, pour succéder à Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen-sur-Seine.

L’ancien directeur de la stratégie de Transdev, maire de Massy depuis 2017 et vice-président du conseil départemental de l’Essonne, avait été désigné, sur proposition du ministre des Transports, Philippe Tabarot, représentant des communes d’Île-de-France au sein du conseil de surveillance de la Société des grands projets en avril dernier. Il était déjà président du comité stratégique de la Société des grands projets depuis 2021.

Diplômé de l’Ecole normale supérieure et de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, Nicolas Samsoen revendique « son engagement pour le développement des mobilités franciliennes et les projets concourant à la réduction des déséquilibres territoriaux« .