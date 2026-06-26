Le système ferroviaire n’avait sans doute jamais été soumis à une canicule aussi intense depuis 1947, peut-être même depuis sa création, a souligné le 25 juin Matthieu Chabanel, le PDG de SNCF Réseau. Les incidents se sont multipliés liés aux caténaires et à la signalisation mais pas aux rails, a précisé Matthieu Chabanel.

Conséquence, la régularité est tombée à 80 % en moyenne contre 90 % habituellement. Par ailleurs, 10 % des circulations n’ont pas pu être assurées. SNCF Voyageurs a par exemple écarté les trains non climatisés. « Notre objectif est de tenir dans la durée, de protéger les voyageurs et les