Près de 630 amendements ont déjà été déposés par les députés sur le projet de loi-cadre sur les trasnports. Les premiers débats, qui ont débuté il y a quelques jours à l’Assemblée nationale, dans le cadre de la commission du développement durable, ont confirmé ce que Philippe Tabarot redoutait. Si son adoption par les sénateurs a été « une formalité », celle par les députés va être plus compliquée.

Le ministre des Transports qui venait d’ap