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lock Troisième mandat pour Raphaël Doutrebente à la présidence de l’Alliance 4F

Publié le 29/06/2026 à 17h59
© T. Deron/Graphix-Images

Raphaël Doutrebente a été reconduit à la tête de l’Alliance 4F après le votez à l’unanimité de ses membres. Le président d’Europorte entame ainsi son troisième mandat.

La filière fret ferroviaire représente 22 000 emplois qualifiés et non délocalisables. Elle s’inscrit dans les priorités stratégiques de la France et de l’Union européenne, qui consacre 17,6 mill

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