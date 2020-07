Bruxelles lance une consultation sur les transports

La Commission a lancé le 1er juillet une consultation publique sur les transports pour, explique-t-elle dans un communiqué, donner “l’opportunité aux parties prenantes et aux citoyens de donner leurs avis et d’identifier leurs priorités“. La Commission travaille sur une “stratégie globale pour une mobilité durable et intelligente” qui avait été annoncée dans le cadre du Pacte Vert européen et devrait être mise en œuvre avant la fin 2020. Cette stratégie succèdera au Livre Blanc paru en 2011 sur le Transport, qui formulait les objectifs de la Commission européenne en matière de transport.

La consultation disponible sur le portail « Donnez votre avis » (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say) est ouverte jusqu’au 23 septembre.