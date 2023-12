Covoiturage : la prime de 100 euros prolongée en 2024 pour les trajets courte distance

Un an après le lancement de son plan pour accélérer la pratique du covoiturage sur les trajets du quotidien, et alors que les premières amendes sur les voies réservées aux covoitureurs sont tombées sur l’A1 près de Lille, le gouvernement dresse le bilan. Et utilise les mêmes recettes, ou presque, pour 2024. Tout d’abord, il renouvelle la prime de 100 euros versée aux nouveaux automobilistes inscrits sur les plateformes de court-voiturage, type Karos, Ecov ou BlaBlaCar (qui a racheté Klaxit). Pour la toucher, il faut réaliser au moins dix trajets partagés sur l’année.

