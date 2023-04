Covoiturage du quotidien : pourquoi BlaBlaCar rachète Klaxit

En rachetant la start-up de covoiturage Klaxit spécialisée sur les trajets domicile-travail, BlaBlaCar espère donner un coup d’accélérateur à sa filiale « Daily ». Créée en 2018 et positionnée sur ce même marché, elle peine à démarrer. Interview de Nicolas Brusson, cofondateur de la marque aux guillemets, et de Julien Honnart, cofondateur de celle au klaxon.

Ville, Rail & Transports : Quel est le montant de cette acquisition ?

Nicolas Brusson : On ne communique pas le montant de la transaction. Nous sommes sur un marché en forte croissance, l’idée de cette acquisition, c’est de combiner et d’intégrer l’expertise des deux équipes (90 collaborateurs au total, ndlr). On va ouvrir une dizaine de postes en développement et accompagnement des collectivités et des entreprises.

...