Le vélo repart de plus belle

Le bulletin mensuel des fréquentations vélo reparaît, à nouveau publié par l’association Vélo & Territoires, après une interruption de cinq mois. Etabli sur un échantillon de 205 compteurs, il témoigne d’une hausse importante de la pratique du vélo. Sur les cinq premiers mois de cette année, le nombre de passages progresse de 39% par rapport à la même période en 2019, et de 13% par rapport à 2021. De fortes progressions sont enregistrées en milieu urbain (+17% par rapport à 2021), tandis que la fréquentation stagne en milieu rural (+0%) et baisse légèrement en milieu périurbain (-2%) . Pour Vélo & territoires ces chiffres montrent « une pratique urbaine bien installée qui progresse fortement en semaine ». Les pratiques en milieu rural et périurbain, elles, restent « fragiles » : « sans doute orientées vers le loisir, elles sont plus sensibles à la météo ».

https://www.velo-territoires.org/observatoires/plateforme-nationale-de-frequentation/bulletins-frequentations-velo/#