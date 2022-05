Un vélo sans pédale proposé à Paris pour le prix d’un Navigo mensuel

Un vélo électrique sans pédale disponible par abonnement, c’est le concept proposé par Vässla, une entreprise suédoise qui a annoncé son arrivée à Paris, le 18 mai. Vendu sur de nombreux sites d’électroménager, ce type d’engin n’était jusque-là pas disponible à la location.

Déjà présent à Stockholm, mais aussi à Madrid, Barcelone et Berlin en 2021, Vässla arrive à Paris, avec deux formules d’engagement. L’une de 6 mois Urban pro, et une autre d’un mois. Dans les deux cas, l’abonnement inclut un casque (fortement recommandé même s’il n’est pas indispensable au regard de la loi), un antivol, une assurance, un service de réparation et de remplacement de l’engin en 48 heures Le tout pour 79 € par mois, soit un peu plus que le prix d’un passe Navigo mensuel version salariés.



