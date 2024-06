« Aucun organisme n’était prêt à fournir des garanties pour le matériel roulant  » regrette Adrien Aumont, l’un des fondateurs de Midnight Trains

Ville, Rail & Transports revient sur l’échec de Midnight Trains en donnant la parole à Adrien Aumont, un des ses fondateurs. Selon lui, deux causes majeures expliquant l’abandon de ce projet de lancer des trains de nuit-hôtels sur des liaisons européennes : les acteurs financiers qui ne veulent pas prendre de risques sur un secteur du temps long comme le ferroviaire et le manque de soutien des pouvoirs publics et de la Commission européenne.

...