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lock Un nouveau train de nuit vers les Alpes, l'hiver prochain, en provenance du Benelux

Publié le 16/04/2026 à 19h57
@La Compagnie des Alpes

Après la relance du Paris-Bourg-Saint-Maurice, l’exploitant de remontées mécaniques la Compagnie des Alpes vient d’annoncer l’ouverture, la saison prochaine, d’une nouvelle ligne de train de nuit vers les Alpes. Ce Travelski Night Express s’élancera depuis Amsterdam pour Rotterdam, Anvers, Bruxelles, avant de rejoindre Moutiers, Aime-La Plagne puis Bourg-Saint-Maurice. À Bruxelles, il pourra récupérer des passagers en provenance de Londres et leur offrir une correspondance vers les Alpes. Ce train sera le deuxième de la CDA, qui a déjà relancé en décembre un Paris–Bourg-Saint-Maurice en voiture-couchettes.

Les rotations depuis Amsterdam s’effectueront avec un départ le vendredi soir et une arrivée matinale le samedi, pour un retour le samedi soir suivant. « Nous assurons les correspondances de la gare vers les stations, où nous mettons un local à destination des skieurs qui peuvent se changer, laisser leurs affaires et partir directement sur les pistes », explique Dominique Thillaud, directeur général de la Compagnie des Alpes. Ancien directeur de la stratégie et des filiales du groupe SNCF, il a fait de l’ouverture d’une ligne de train de nuit l’un de ses grands défis. «

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