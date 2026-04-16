Lancement du deuxième tunnelier de la ligne 15 Ouest sud
Nouveau baptême de tunnelier sur les chantiers du Grand Paris Express. La Société des grands projets (SGP) a donné le nom de Tiphaine au deuxième tunnelier de la ligne 15 Ouest sud (de Sèvres à Courbevoie), sur le chantier du puits Île-de-Monsieur, dans la commune de Sèvres. Tiphaine est le prénom de la responsable Prévention tunnel au sein du groupement IntenCités15, en charge des travaux.
Le montage du tunnelier a commencé en décembre 2025 au fond du puits. Bien que le diamètre de l’ouvrage (30 mètres seulement) ne permette pas d’installer les 130 mètres du tunnelier dans sa configuration classique de travail, Tiphaine va pouvoir entamer le percement « dans quelques semaines », avec seulement ses deux premiers éléments de tête. Le reste de l’engin nécessaire à un fonctionnement opti
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Publié le 11/03/2026 - Marie-Hélène Poingt