Une gouvernance transitoire pour le GART

Le GART prend acte du résultat des élections municipales. Louis Nègre n’ayant pas été réélu à Cagnes-sur-Mer, il devenait compliqué pour le groupement des autorités responsables des transports de continuer à mettre en avant son président qui reste cependant à son poste jusqu’au 29 septembre, date de la prochaine assemblée générale. Des élections seront alors organisées pour choisir un nouveau président(e) et renouveler le conseil d’administration pour un mandat de trois ans.

En attendant, ce sont donc deux élus du Gart qui assureront le porte-parolat : Roch Brancour, vice-président de la Région Pays de la Loire et vice-président d’Angers Loire Métropole, et Françoise Rossignol, première vice-présidente de la Communauté urbaine d’Arras. « Ce choix traduit la volonté des élus du GART de s’appuyer sur une gouvernance transitoire, partagée et représentative des sensibilités politiques et de la diversité de nos territoires adhérents« , souligne dans un communiqué l’association.

Par ailleurs, le GART a décidé de mettre en place « une commission de préfiguration dont la mission consistera à identifier une pluralité de personnalités issues des exécutifs locaux, engagées sur les enjeux des mobilités du quotidien, et susceptibles de siéger au sein du prochain conseil d’administration ».