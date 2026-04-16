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Akiem : un refinancement « vert » pour accompagner la croissance 

Publié le 16/04/2026 à 11h11
BB 75035 de la société Akiem, à Amiens. © BB 22385/Wikimedia Commons

Akiem a annoncé le 8 avril avoir finalisé un financement vert en dette senior de 1,52 milliard d’euros. « Cette opération vise à refinancer la dette existante du Groupe et à accompagner ses projets de croissance futurs », explique dans un communiqué le loueur de locomotives et de trains de voyageurs. « Elle soutient la stratégie de croissance du groupe en Europe sur les activités de location et de maintenance des matériels roulants », ajoute-t-il.

Le refinancement repose sur une combinaison de prêts bancaires à terme de 7 et 10 ans et de placements privés émis auprès d’investisseurs basés en Europe et aux Etats-Unis, avec des maturités longues de 15 et 20 ans. À l’issue de cette opération, l’intégralité de la dette d’Akiem sera désormais labellisée verte, indique encore le groupe.

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