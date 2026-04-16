Indigo transforme un parking parisien en centre de logistique urbaine
Sous l’avenue Foch à Paris, les engins de chantiers transforment une grande partie du parking souterrain, propriété de la Ville de Paris, en centre logistique du dernier kilomètre. Les travaux, lancés il y a tout juste un an, se termineront « fin 2026 », ont assuré en mars, lors d’une visite de chantier, Indigo, gestionnaire du parking, et la société immobilière Corsalis, qui portent le projet. L’investissement s’élève à 30 millions d’euros. Avec son accès direct au périphérique, le futur centre logistique, baptisé L’Arsenal, est idéalement placé pour desservir les arrondissement
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