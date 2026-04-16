L'ISTELI lance une nouvelle formation de manager du transport voyageurs
L’Institut supérieur du transport et de la logistique internationale (ISTELI), école supérieure du groupe AFTRAL, a lancé le 9 avril une nouvelle formation Bac+5 de Manager des opérations en transports de voyageurs (MOPTV). Elle formera, pendant deux ans les futurs cadres du transport de voyageurs, en alternance : trois semaines en entreprise une semaine au campus de l’Isteli à Paris ou stage obligatoire de six mois répartis sur les deux années.
Ce diplôme vise à
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*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !