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lock L'ISTELI lance une nouvelle formation de manager du transport voyageurs

Publié le 16/04/2026 à 10h28
L’atelier d’entretien du centre-bus électrique de Corentin (14e arrondissement), avec un véhicule 100 % électrique au levage. @YG

L’Institut supérieur du transport et de la logistique internationale (ISTELI), école supérieure du groupe AFTRAL, a lancé le 9 avril une nouvelle formation Bac+5 de Manager des opérations en transports de voyageurs (MOPTV). Elle formera, pendant deux ans les futurs cadres du transport de voyageurs, en alternance : trois semaines en entreprise une semaine au campus de l’Isteli à Paris ou stage obligatoire de six mois répartis sur les deux années.
Ce diplôme vise à

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Par Yann Goubin
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Dossiers
lock Que faire des 130 aéroports français

Publié le 09/07/2021

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