80% des surfaces commerciales de Grand Austerlitz louées
Un an avant l’ouverture de Grand Austerlitz, le projet commercial de la gare d’Austerlitz, piloté par SNCF Gares & Connexions et Altarea Commerce, a déjà signé 80% de la totalité des surfaces « locomotives« . Implanté sur six hectares, entre le Jardin des Plantes, la Seine et la Pitié-Salpêtrière, le nouveau quartier comptera 100 000 m² de commerces, de bureaux, de logements et d’hôtellerie. Conçu avec les agences Wilmotte & Associés et AREP, filiale de Gares & Connexions, il affiche l’ambition de devenir une nouvelle destination au coeur de Paris et d’attirer salariés, étudiants, Parisie
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