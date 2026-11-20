Une note de la Cour des Comptes sur les investissements de l’Etat dans les infrastructures de transports, publiée le 16 novembre, a provoqué, toute la semaine, une série de réactions. Cette synthèse actualisée de travaux précédents réaffirme un point de vue déjà exprimé par la Cour: donner la priorité à la régénération et à la modernisation des réseaux existants. Le document remet ainsi en cause les nouveaux projets dont les LGV Toulouse-Bordeaux et Montpellier-Perpignan mais dresse aussi un triste consternant : « en dépit de la hausse des concours de l’État depuis 2019, donner la priorité à la régénération et à la modernisation n’a pas enrayé la dégradation du réseau« .

Le document est sévère avec le financement des nouveaux investissements tout en soulignant « l’insoutenabilité financière » qui nécessite de hiérarchiser les dépenses. « Leur programmation demeure insuffisamment structurée au regard des enjeux auxquels elle doit répondre. Elle repose sur une architecture institutionnelle complexe, compte tenu du rôle des collectivités locales et des gestionnaires nationaux d’infrastructure. La multiplicité des circuits de financement ne facilite pas non plus le pilotage« , peut-on lire dans la note qui étrille aussi le projet de loi-cadre pour les transports, déposé en février, qui attend toujours son inscription à l’agenda du parlement, « étape utile, mais encore inaboutie« . Pour la Cour des Comptes, le rôle d’arbitre des investissements est « imparfaitement assuré par l’Etat« , les contrats de plan État-région (CPER) sont « insati