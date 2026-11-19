Xavier Piechaczyk, PDG du Groupe RATP était hier matin l’invité du Club VRT. Il s’est exprimé notamment sur les marges du secteur, les difficultés autour du Grand Paris Express et les retards de la ligne 18.

Selon lui, les collectivités qui exigent des opérateurs des marges de 1, 2 ou 3% sur des DSP de bus ne se rendent pas forcément compte qu’elles limitent leur capacité investir. « Ce n’est pas uniquement une question de santé financière mais aussi de souveraineté« , défend le patron, qui estime que les grands industriels français, pour rester compétitifs, doivent garder la capacité d’investir dans le véhicules autonomes, l’IA, … « Je ne demande pas forcément plus de marge, mais que la durée des marchés soit plus longue,