Réduire les émissions des campus d'étudiants ingénieurs
Les déplacements domicile-campus représentent près des trois quarts des émissions de gaz à effet de serre du bilan carbone d’au moins 26 campus d’écoles d’ingénieurs en France, regroupés dans le CESI. Pour les établissements d’enseignement supérieur, la mobilité quotidienne constitue donc un enjeu majeur de transition écologique, mais aussi de qualité de vie et de santé des étudiants.
Trois ans d’expérimentation
Dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), le CESI et son unité de recherche CESI LINEACT a lancé en janv
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