"Bienvenue en ville", nouvelle signature du groupe RATP
Implanté dans 17 pays, diversifié dans les bus, tramway, trains régionaux et interurbains (entre autres), mais aussi dans de nouveaux services urbains comme la chaleur, la fibre optique ou l’immobilier, la RATP ne veut plus être réduite au métro à Paris. Le groupe a collaboré avec l’agence Babel pour repenser en profondeur sa marque. Il présente aujourd’hui une nouvelle signature « Bienvenue en ville ». Elle est conçue comme le premier volet d’une campagne d&rsquo
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Publié le 05/11/2026 - Grégoire Hamon