Opérations d’envergure fin novembre entre Bordeaux et Toulouse
De nouveaux travaux exceptionnels vont nécessiter l’interruption totale des circulations ferroviaires entre Bordeaux et Langon d’une part, et entre Montauban et Toulouse d’autre part. Les fermetures concerneront la liaison Bordeaux-Langon du 21 au 26 novembre, Montauban-Toulouse du 21 au 27, puis de nouveau ces mêmes lignes les 5 et 6 décembre.
Ces chantiers viennent en complément de celui mené au printemps dernier au cours duquel les entreprises ont notamment effectué le terrassement de la plateforme, la pose de portiques caténaires. À la fin novembre plusieurs interventions d’envergure sont programmées au niveau des AFSB (Aménagements Ferroviaires au Sud de Bordeaux) et des AFNT (Aménagem
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