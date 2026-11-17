Vincent Lavaux vient d’être nommé directeur des ressources humaines du groupe Systra, 12000 collaborateurs. Il devient membre du comité exécutif et reporte à Jean-Charles Vollery, président du directoire.

Il a passé plus de vingt ans dans les ressources humaines au sein d’organisations internationales comme Schlumberger, Faurecia et CEVA Logistics.

Au sein du groupe d’ingénierie et de conseil spécialisés dans les transports publics et les solutions de mobilité, il jouera un « rôle clé » pour accompagner la stratégie de développement. Ses effectifs ont augmenté de 58% sur les cinq dernières années, notamment grâce aux acquisitions de BG&E et Ardanuy Ingeniería fin 2025.

Vincent Lavaux succède à Stéphane Birien, qui prend sa retraite après plus de 15 ans au sein du Groupe.