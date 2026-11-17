La délinquance observée dans les transports en commun est au plus bas depuis 2016, si l’on en croit les données du ministère de l’Intérieur. Pourtant, le ressenti majoritaire chez les voyageurs révèle une augmentation du niveau d’insécurité. Keolis a cherché à comprendre ce paradoxe. Il en livre une explication dans sa dernière étude réalisée avec l’Ifop « Voyager ensemble, voyager en confiance ». L’opérateur considère que les transports publics représentent l’un des rares espaces où des milieux, des âges, des groupes sociaux différents se côtoient et que cette mixité mérite d’être préservée.

« Le sentiment d’insécurité apparaissait dans toutes nos études, alors que les chiffres ne sont pas mauvais, stables même. D’où vient ce sentiment de dégradation alors que les faits sont stables ? On a pensé que le bruit médiatique y était pour quelque chose, mais pas seulement », justifie David O’Neil, directeur marketing du groupe, en charge de l’observatoire sur les modes de vies, Keocopie.

L’étude menée par Jérôme Fourquet, directeur de l’Ifop, a interrogé des Français, des Franciliens, mais aussi les habitants de plus de 22 métropoles dans 12 pays, utilisateurs ou non de transports en